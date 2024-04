BE, PCP e Pedro Nuno Santos faltaram à cerimónia de tomada de posse de Governo de Montenegro. “Não sei se o PSD aprendeu com o impasse na Assembleia da República, porque logo naquele dia foram a correr votar no candidato do Chega”. Luís Marques Mendes: “Há uma ilusão em Portugal de que há dinheiro para tudo por causa do excedente; não há”. Inimigo Público: PGR prepara-se para comunicar, no dia da tomada de posse do Governo, que não encontrou crimes e Costa está ilibado.

BE e PCP ausentes da tomada de posse, PS sem Pedro Nuno SantosO primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os 17 ministros do XXIV Governo Constitucional tomam hoje posse.

10 minutos: Pedro Nuno Santos disponível para entendimentos com Governo de MontenegroNo final da reunião da Comissão Política socialista, Pedro Nuno Santos disse que há condições para um acordo com o próximo Governo e aumentar salários de vários setores da função pública. Entretanto, o Bloco de Esquerda foi recebido esta manhã pelo Livre para uma convergência à Esquerda e em áreas como a saúde, a habitação e a defesa do clima.

André Ventura teme 'Governo de continuidade' da AD e chama 'peso morto' a Pedro Nuno SantosChega 'está confortável na oposição' no caso de um acordo entre PSD, CDS e PS 'a quatro anos'.

Pedro Nuno espera que Montenegro apresente a Marcelo “solução de Governo estável” na 4.ªfeiraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Empresários “amarram” Pedro Nuno à sobrevivência do GovernoEmpresários dramatizam entendimentos ao centro para conferir estabilidade a um Executivo minoritário liderado por Luís Montenegro. Aplicação dos fundos europeus e atração do investimento preocupam.

Pedro Nuno recusa “pressões” para “suportar um Governo AD”O líder do PS assumiu a derrota frente à coligação, liderada pelo PSD, garante que não aprovará moções de rejeição, mas avisa que não vai apoiar um Executivo minoritário, será antes oposição.

