BE defende que solução para preocupações de PR é recuar na reprivatização da TAP

O Bloco de Esquerda defendeu hoje que recuar na privatização da TAP é"a solução" para as preocupações manifestadas pelo Presidente da República no veto ao decreto do Governo sobre a companhia aérea

O bloquista salientou que a companhia aérea “compra e contrata serviços a muitas outras empresas portuguesas, é um dos grandes centros de qualificações do país e tem uma atividade que é fundamental para vários setores de atividade económica que são muito importantes para a economia portuguesa”, acrescentando que “está a dar resultados positivos”.

“O debate sobre os objetivos a atingir com a privatização da TAP nos deve levar à conclusão, sem teimosias da parte do Governo, que a única forma de garantir as preocupações que o PR manifesta em relação às consequências da privatização da TAP, e em relação ao papel que a TAP tem na economia e até na sociedade portuguesa, que a única forma de assegurar a resolução dessas preocupações é... headtopics.com

“Mas o que é fundamental é assegurar que a privatização não se faça, porque essa é que é a questão de fundo. A ideia de que vamos arranjar um modelo de privatização que vai garantir as várias funções de interesse público que a TAP garante na nossa economia e na nossa vida social é uma perfeita ilusão”, defendeu.

O Presidente da República pediu hoje ao Governo que clarifique “a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação”, segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet. headtopics.com

