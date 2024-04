BE critica discurso de Montenegro e Costa deseja felicidades

BE diz que faltou "clareza" a Montenegro e critica que chame "força de bloqueio a forças da oposição". Costa sai a desejar "muitas felicidades" e a dizer que discurso de Montenegro foi "muito bom, claro e coerente".

A seguir, Montenegro recorda depois o contexto em que toma posse: duas dissoluções da Assembleia da República; "dois focos de guerra"; o "mais volumoso plano de investimentos desde a adesão à União Europeia"; "um elevadíssimo nível de pobreza"; e um "Estado que não responde adequadamente aos cidadãos". "Será imperdoável que a política se constitua como agravante e não como solução para tantos problemas. Isso vai requerer humildade de todos. Isso vai exigir espírito patriótico e capacidade de diálogo. E é isso que se espera também das oposições. Este Governo está aqui para governar os quatro anos e meio da legislatura. Não estamos interessados em jogos de semântica ou em politiquices estéreis. Este Governo não está aqui de turn

