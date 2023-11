BBC diz que autoridades portuguesas pediram desculpa aos pais de Maddie, PJ nega

A BBC noticiou que a polícia portuguesa pediu desculpa aos pais de Madeleine McCann pela forma como lidou com o desaparecimento da criança de três anos. Fonte da direcção nacional da Polícia Judiciária nega que isso tenha sucedido.

“No início deste ano, uma delegação de polícias graduados deslocou-se de Lisboa a Londres”, diz o programa de investigação. “Encontraram-se com Gerry McCann, o pai de Madeleine, e pediram desculpa pela forma como os detectives investigaram o desaparecimento ocorrido em 2007 e pela forma como trataram a família.”

Contactada pelo PÚBLICO, fonte da direcção nacional da Polícia Judiciária nega qualquer pedido de desculpas, admitindo, no entanto, que possam ter existido eventuais contactos dos seus detectives com os pais, uma vez que a investigação incide agora sobre Christian, "tendo havido reuniões sucessivas e frequentes com as autoridades alemãs e inglesas".

O estatuto de arguido do casal foi levantado em 2008, mas ambos permaneceram sob suspeita em Portugal durante anos. Gonçalo Amaral, o detective que conduziu a investigação, acabou por ser afastado dela, mas escreveu um livro em que acusa os McCann de estarem envolvidos no desaparecimento da filha, alegando estar a defender a sua reputação profissional.

"A polícia portuguesa afirma agora que a sua investigação inicial sobre o desaparecimento de Madeleine não foi conduzida correctamente, que não era dada importância suficiente na altura às crianças desaparecidas e que a situação dos pais enquanto estrangeiros num ambiente que não compreendiam não foi devidamente tida em conta", refere a BBC.