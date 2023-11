Bayern Munique eliminado da Taça da Alemanha por equipa da III Divisão

No primeiro tempo, Müller (16) tinha dado vantagem aos bávaros, com Sontheimer (45+1) a restabelecer a igualdade, que parecia ser o resultado mais certo.Também esta quarta-feira, Hoffenheim, Friburgo e Mainz foram eliminados, após perderem com Borussia Dortmund (1-0), Paderborn (3-1) e Hertha Berlim (3-0), respetivamente.

Mais cedo, no Signal Iduna Park, o tento solitário de Marco Reus (43) foi suficiente para o Borussia Dortmund se impor perante o Hoffenheim, enquanto outra das surpresas aconteceu em Friburgo, com o emblema local a revelar-se incapaz de confirmar o favoritismo ante o secundário Paderborn, que teve como grande figura Filip Bilbija, autor de um 'bis'.

Na capital germânica, o Hertha, da segunda divisão, vergou o Mainz (3-0), enquanto o Eintracht Frankfurt conseguiu ultrapassar o Viktoria Koln (2-0), da terceira liga. Sem problemas de maior, o Bayer Leverkusen foi ao campo do Sandhaussen, da terceira divisão, vencer de forma esclarecedora (5-2).

Equipa da terceira divisão elimina Bayern Munique da Taça da Alemanha. Afastamento do campeão germânico acabou por ser a maior surpresa da eliminatória dos 16 avos de final.

Bayern, Hoffenheim, Friburgo e Mainz eliminados da Taça da Alemanha. Bayern Munique, Hoffenheim, Friburgo e Mainz foram hoje eliminados da Taça da Alemanha de futebol, após perderem com o Saarbrucken (2-1), Borussia Dortmund (1-0), Paderborn (3-1) e Hertha Berlim (3-0), respetivamente.

Union Berlim, adversário do Braga na Champions, eliminado da Taça da Alemanha. O Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Taça da Alemanha em futebol ao perder em Estugarda por 1-0.

Taça da Liga: Benfica dá 'dois pontapés' na crise e vinga-se no Arouca

Benfica regressa às vitórias e assume liderança do grupo na Taça da Liga

Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à 'final four' da Taça da Liga

