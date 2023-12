Bastonário teme que vagas no SNS fiquem por preencher e pede mais condições para médicos

Terminou este domingo mais uma campanha de recolha de alimentos do Banco alimentar contra a Fome e o azeite está em falta, segundo explica Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, em declarações à"Verificamos menos azeite, mas isto parece-nos normal porque os produtos encareceram muito e, portanto, as pessoas querem participar e optam por dar produtos mais baratos", destaca.

Sobre a campanha de recolha, Isabel Jonet faz um balanço positivo e refere que a maior parte dos alimentos que recolhidos foram: arroz, massas, leite e cereais de pequeno-almoço. “É muito positivo, tanto pelo número de voluntários e também as doações que foram entregues aos voluntários e depois encaminhadas para o Banco Alimentar da respetiva região. Portanto, uma vez mais, os portugueses manifestaram a sua solidariedad





