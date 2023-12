Bastonário da Ordem dos Médicos considera 'estranho' boato sobre processo disciplinar a ex-governante

Foi lançado esse boato que está a ser explorado, do meu ponto de vista, para desviar as atenções daquilo que é essencial que é o apuramento da verdade neste caso. O bastonário da Ordem dos Médicos considerou hoje 'estranho o boato' que foi lançado de haver um processo disciplinar a António Lacerda Sales, assegurando que 'não há nenhum processo, nem nunca houve a intenção de existir' contra o ex-governante.

'Abriu-se um processo ao caso das gémeas, em que estão a ser investigados os contornos técnico-científicos, os contornos do respeito pela Leges Artis. Agora foi lançado esse boato que está a ser explorado, do meu ponto de vista, para desviar as atenções daquilo que é essencial que é o apuramento da verdade neste caso', disse à agência Lusa Carlos Cortes





