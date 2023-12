Bastonária da Ordem dos Advogados acusa PS de ceder a interesses obscuros

Podem chamar-lhe bélica e sindicalista que nada disso a incomoda. Há um ano à frente da Ordem, a bastonária acusa o PS de ter cedido a interesses obscuros na alteração do estatuto dos advogados, agora vetado pelo PR.Fernanda Almeida Pinheiro enerva-se com advogados na TV a falar de processos, acha que não se pode mudar regras na Justiça só por causa de processos mediáticos e reclama a extensão dos advogados oficiosos às vítimas.

Se estivesse num daqueles programas de TV em que os convidados são desafiados a fazerem um rápido autorretrato, o que responderia? Diria que sou uma pessoa assertiva, que luta pela Justiça. Sou fogosa nos meus argumentos e, por isso, muitas vezes interpretam-me como se fosse agressiva e ‘bélica’. De facto, quando os argumentos se desconstroem do lado da injustiça, não tenho muita paciência… Acho também que sou uma pessoa empática e cordial, que gosta de coisas simples, da vida campestre, de boa música e um bom espetácul





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ordem dos Advogados de Portugal cessa regime de reciprocidade com a Ordem dos Advogados do BrasilNo início de julho que a Ordem dos Advogados (OA) deliberou, por unanimidade, cessar o regime de reciprocidade em vigor com a Ordem dos Advogados do Brasil, a presidente da AEEP Jennifer Dallegrave sublinhou que o número de ações judiciais intentadas contra a OA vão crescer.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Análise de Ricardo Costa e Sebastião Bugalho sobre inquérito da Ordem dos MédicosRicardo Costa e Sebastião Bugalho criticam o inquérito aberto pela Ordem dos Médicos ao caso das gémeas luso-brasileiras, considerando-o ilegal e motivado por interesses políticos. Também apontam o silêncio de Marta Temido e Lacerda Sales como um problema. É necessário esclarecer se a administração do medicamento foi legítima.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Bastonário da Ordem dos Médicos considera 'estranho' boato sobre processo disciplinar a ex-governanteO bastonário da Ordem dos Médicos considerou hoje 'estranho o boato' que foi lançado de haver um processo disciplinar a António Lacerda Sales, assegurando que 'não há nenhum processo, nem nunca houve a intenção de existir' contra o ex-governante.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Presidente veta alterações ao estatuto da Ordem dos MédicosDiscordância com alterações na formação dos médicos e na definição de ato médico justificam o veto do Presidente. É o terceiro veto em dois dias

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Bastonário da Ordem dos Médicos pede informação sobre caso das gémeas luso-brasileirasCarlos Cortes lembra que essa documentação foi solicitada duas vezes ao Hospital de Santa Maria e o pedido vai ser reforçado esta sexta-feira para o organismo poder intervir, caso se justifique

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Herman José condecorado pelo Presidente da RepúblicaO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o humorista Herman José, pelos 50 anos de carreira, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique, informou hoje a Presidência da República, na página oficial

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »