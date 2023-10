Basílio Horta quer pagar arranjo de carrinha da PSP de Sintra

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPrimeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de Gaza

Ministério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoIvo Lucas fala de amor em tribunalCirculação interrompida na Avenida Gustavo Eiffel no Porto até domingo devido ao mau tempoO presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, deu esta sexta-feira indicações aos seus serviços para contactarem a PSP a dar conta que a autarquia está disponível para pagar o arranjo da...

No troço em causa não é permitido circular a mais de 50 km/h, mas o radar está instalado apenas metros após uma placa de 70 km/h.

Ivo Lucas chegou ao tribunal em silêncio. Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonaram a sala de audiências durante descrição pormenorizada sobre corpo da filha.Incêndio consome restaurante na Praia do Evaristo em AlbufeiraCasal de estrangeiros geria hostel em Almada que funcionava como plataforma de imigração ilegal

Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Amadora-Sintra vai estar aberta apenas entre sexta-feira e domingo

PSP com nova unidade para segurança nos aeroportos e controlo nas fronteiras aéreasMAI diz que '[a nova unidade orgânica da PSP] está definida, está criada, está consensualizada com a direção nacional da PSP, encontra-se dependente de um despacho do Ministério das Finanças'.