Bas Dost reage após susto: 'Estou agora no hospital e sinto-me bem'

No Estádio AFAS, em Alkmaar, o ponta de lança neerlandês, de 34 anos, caiu sozinho junto ao círculo do meio-campo, à passagem do minuto 90, com o árbitro Jeroen Manschot a interromper a partida instantes depois. O jogador foi posteriormente transportado para o hospital já consciente.O futebolista Bas Dost, antigo jogador do Sporting, já reagiu depois ter caido inanimado no relvado, já perto do final de um encontro da 10.

O NEC Nijmegen, emblema do ex-leão, partilhou na rede social X uma fotografia de Bas Dost no hospital com uma descrição que cita palavras dos atleta: "Estou bem. A ajuda que recebi em campo foi fantástica. Estou agora no hospital e sinto-me bem.

Através da rede social 'X', o NEC deu conta que Bas Dost, muito aplaudido pelos adeptos antes de deixar o relvado,"está consciente e que a partida foi definitivamente interrompida".Também o Sporting recorreu à mesma rede social para desejar uma boa recuperação ao avançado:"A família Sporting está contigo. As melhoras, Bas". headtopics.com

A SIC mostra-lhe exemplos de aldeias de Norte a Sul do país, que já foram habitadas e agora estão à venda. Veja na íntegra esta Reportagem Especial.

Ivo Lucas e a morte de Sara Carreira: “Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Não tens de compreender, tens que dar espaço para sofrer”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. Estamos a criar um monstro e em vez de dinamizar o setor fazemos o contrário”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. headtopics.com

Sara Correia: “Vivo em Chelas há 30 anos e nunca ouvi tiros. Não há roubos assim, não é a loucura que as pessoas pensam”Sara Correia: “Vivo em Chelas há 30 anos e nunca ouvi tiros. Não há roubos assim, não é a loucura que as pessoas pensam”

Bas Dost cai inanimado em partida do campeonato holandêsA partida est&225; suspensa. Consulte Mais informação ⮕

Bas Dost cai inanimado durante jogo da liga neerlandesaAntigo avançado do Sporting já tinha marcado e assistido. Consulte Mais informação ⮕

Bas Dost cai inanimado em campo no jogo AZ Alkmaar-NEC NijmegenSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Bas Dost cai inanimado durante jogo da liga neerlandesaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Ex-`leão` Bas Dost caiu inanimado no relvado, mas recuperou consciênciaO futebolista Bas Dost, antigo jogador do Sporting, caiu hoje inanimado no relvado, já perto do final de um encontro da 10.ª jornada do campeonato dos Países Baixos, entre AZ Alkmaar e NEC, mas está consciente. Consulte Mais informação ⮕

Bas Dost cai inanimado durante jogo da liga neerlandesaAntigo avançado do Sporting já tinha marcado e assistido. &etilde; Consulte Mais informação ⮕