Bas Dost, ex-jogador do Sporting, cai inanimado durante jogo

Bas Dost, ex-jogador do Sporting e atualmente a competir no campeonato neerlandês, caiu inanimado durante o jogo entre o NEC Nijmegen e o AZ Alkmaar, este domingo. O momento aconteceu já no final da partida, ao minuto 90. Bas Dost estava a meio do campo num momento em que AZ Alkmaar ensaiava um ataque quando caiu subitamente. As imagens podem impressionar.

Bas Dost collapsed in the centre circle with a few minutes to go in the Eredivisie match between AZ Alkmaar and NEC.A partida foi interrompida assim que o árbitro se apercebeu da condição do jogador, e as equipas médicas estiveram alguns minutos a prestar assistência ao jogador de 34 anos, que acabou por ser retirado de maca. Durante esse tempo, as duas equipas formaram uma barreira à volta do jogador para garantir a privacidade.

O dirigente do NEC Nijmegen continua a descrição dos minutos tensos e de apreensão. “Quando Bas Dost chegou lá dentro , o pai dele também já lá estava. Ele sentou-se quando chegou ao pé do pai e quis falar com os jogadores. Foi tudo muito intenso”.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. headtopics.com

