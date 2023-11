Bas Dost cai inanimado em partida do campeonato holandês. Jogador já reagiu

"Chorámos quando vimos as imagens da Faixa de Gaza". Manifestação junta pró-palestinianos em LisboaBas Dost, hospital. Foto: Twitter

O avançado Bas Dost, antigo do jogador do Sporting, caiu inanimado durante a partida entre o AZ Alkmaar e o NEC, do campeonato holandês. Jogador já deixou mensagem nas redes sociais.A partida foi suspensa a poucos minutos do fim. O NEC vencia por 2-1. Bas Dost fez um golo e uma assistência.

Em declarações à ESPN holandesa, Wilco van Schaik, diretor do NEC, revelou quais foram as primeiras palavras de Dost:"O árbitro Jeroen Manschot indicou que ele tinha dado sinal de vida e tinha perguntado se podíamos dizer à sua família que ele estava consciente. Tivemos sorte de a equipa médica ter chegado rápido ao local". headtopics.com

Segundo o De Telegraaf, Dost foi transportado para o hospital, de onde, poucas horas depois reagiu através das redes sociais. O atleta escreveu:"Estou bem. A ajuda que recebi no relvado foi fantástica. Estou no hospital e sinto-me bem. Obrigado a todos pelo apoio".Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

