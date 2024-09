Barnier garante proteção da legislação sobre aborto, casamento homossexual e procriação assistida

Michel Barnier assegurou que irá proteger toda a legislação sobre o aborto, o casamento homossexual e a procriação medicamente assistida.

O Tesouro antecipou que o país deverá terminar este ano com um défice de 5,6%, valor longe do limite de 3% recomendado pelas regras europeias, e com uma dívida de 112%. As dúvidas surgiram principalmente devido à presença no Governo de Laurence Garnier, opositora assumida do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que chegou a ser falada como nova ministra da Família, mas que acabou por assumir o cargo de secretária de Estado do Consumo.

"Veja o que fazem os alemães", disse, salientando que é"um chanceler social-democrata", Olaf Scholz, que está a tentar estabelecer um maior controlo da imigração, tal como"o Governo socialista dinamarquês".

França Michel Barnier Impostos Defice Público Legislação.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Michel Barnier é o novo primeiro-ministro de FrançaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Michel Barnier e a (dura) missão de formar Governo em FrançaEm França, Michel Barnier continua a audição aos partidos de centro direita para formar Governo. Cinco dias depois de ter sido nomeado, o novo primeiro-ministro ainda não tem os nomes dos ministros definidos, como conta o correspondente da SIC, Guilherme Monteiro.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

França. Macron convida Michel Barnier a formar governoO Ex-negociador do Brexit, da União Europeia, foi nomeado pelo Presidente francês como primeiro-ministro.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Michel Barnier anunciado como primeiro-ministro francêsO nome do antigo comissário europeu e negociador do Brexit foi anunciado esta quinta-feira. Macron pediu a Barnier, de 73 anos, do partido francês Les Républicains, para 'formar um governo unido ao serviço do país', revela o Eliseu.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Michel Barnier é o novo primeiro-ministro de FrançaEx-negociador chefe da União Europeia para o Brexit substitui Gabriel Attal no cargo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Macron escolhe Michel Barnier para novo primeiro-ministroO negociador da União Europeia para o Brexit vai suceder Gabriel Attal como primeiro-ministro e assumir a tarefa de formar um novo Governo.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »