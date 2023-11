Barclays planeja cortar até mil milhões de libras e demitir até 2000 pessoas

O Barclays quer poupar até mil milhões de libras, o que pode envolver o despedimento de 1500 a 2000 pessoas, de acordo com a Reuters. Os possíveis cortes deverão ocorrer principalmente no Barclays Execution Services. O banco Barclays pretende poupar até mil milhões de libras (cerca de 1,14 mil milhões de euros ao câmbio atual), o que pode envolver o despedimento de 1500 a 2000 pessoas, avança a “Reuters”.

De acordo com a agência de notícias, os possíveis cortes deverão ocorrer principalmente na unidade de negócio Barclays Execution Services (que internamente é referida como BX). A realizar-se, a redução de mil milhões de libras em custos representa cerca de 7% das despesas operacionais anuais (referentes a 2015). Os analistas disseram à agência que estas poupanças podem tranquilizar os investidores."Antes de hoje, o mercado sabia aproximadamente quanto isso poderia custar, mas não quais seriam os benefícios, o que agora fica mais claro", disse Benjamin Toms, analista da RBC à “Reuters”, acrescentando que são necessários mais “detalhes





