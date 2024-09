Barcelona goleia Villarreal e mantém liderança na La Liga

O líder FC Barcelona somou hoje o sexto triunfo em outros tantos encontros na Liga espanhola de futebol, ao golear o Villarreal por 5-1, com Lewandowski e Raphinha a marcarem quatro dos cinco golos dos ‘culés’.No Estádio de la Ceramica, o ponta de lança polaco abriu o ativo, aos 20 minutos, e ‘bisou’, aos 35, com Ayoze Perez, aos 38, a reduzir antes do intervalo para o ‘submarino amarelo’.

Pablo Torre foi o marcador do terceiro tento do barça, aos 58, antes de Lewandowski desperdiçar uma grande penalidade que daria o 4-1, com Raphinha , ex-Sporting e Vitória de Guimarães, a bisar igualmente na reta final do desafio da sexta ronda. O guarda-redes alemão Marc-Andre Ter Stegen “sofreu uma lesão muito grave” no joelho, segundo o treinador do FC Barcelona, Hansi Flick, nos descontos da primeira parte, e teve de ser retirado de maca do relvado, tendo sido rendido por Iñaki Peña.

Assim, os catalães, que vão enfrentar o Benfica na Liga dos Campeões, somam 18 pontos no primeiro lugar, seguido do Real Madrid, que tem 14, no segundo lugar. No último lugar do pódio e à espera do que o Atlético Madrid vai fazer no terreno do Rayo Vallecano ainda hoje, o Athletic Bilbau superiorizou-se ao Celta de Vigo , no San Mamés, onde um ‘bis’ de Guruzeta e um tento a fechar de Álvaro Djaló, ex-Sporting de Braga, construíram o triunfo basco.No primeiro desafio do dia, Gatafe , com Domingos Duarte entre os suplentes, e Leganés empataram a um golo no Coliseum, nos arredores de Madrid.

FC Barcelona Villarreal La Liga Lewandowski Raphinha Ter Stegen

