Barcelona acelera na corrida pela contratação de Rúben Amorim

O Barcelona acelerou na corrida com o Liverpool pela contratação do treinador leonino, Rúben Amorim, para a próxima temporada, revelou esta quarta-feira o jornal britânico ‘Independent’. O treinador dos leões tem vindo a subir na lista de preferências dos catalães e dos reds fruto dos bons resultados e do futebol praticado pelo Sporting.

Liverpool e Barcelona disputam Rúben Amorim
Espanhóis aceleram na corrida com os ingleses pelo treinador.

Liga Europa: que implicações a nível interno?
Os pragmatismos de Roger Schmidt e Rúben Amorim, cada qual com seus detalhes

"Sporting foi mais eficiente": Roger schmidt diz que o Benfica fez dos melhores jogos da época
Rúben amorim mais satisfeito com o resultado do que com a exibição.

E. Amadora 1-2 Sporting | Recomeça o encontro na Reboleira
Equipa de Rúben Amorim com baixa de peso na deslocação à Reboleira.

E. Amadora 1-0 Sporting | 'Leões' surpreendidos na Reboleira
Equipa de Rúben Amorim com baixa de peso na deslocação à Reboleira.

"Roger Schmidt não é um homem deste ecossistema, ao contrário de Rúben Amorim e Sérgio Conceição"
O escritor Bruno Vieira Amaral não esconde o seu benfiquismo e diz que tem vivido esta época "com sentimentos contraditórios' em relação ao treinado do Benfica Roger Schmidt.

