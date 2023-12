Bancos europeus mantêm posições fortes apesar da incerteza

Bancos europeus continuam a mostrar força, mantendo posições de capital e liquidez robustas num contexto de incerteza. A supervisão bancária do BCE pede prudência na gestão do risco e apela à transformação digital dos negócios.





Expectativa de corte nas taxas diretoras do BCE aumenta devido ao abrandamento da economia europeiaO abrandamento esperado da economia europeia no próximo ano está a alimentar a expectativa de que o Banco Central Europeu baixe as taxas diretoras em 100 pontos base até ao final de 2024.

Moody's sobe rating de seis bancos portugueses após subida da notação de Portugal'As ações de hoje sobre os bancos portugueses consideraram o progresso contínuo no desempenho e nos fundamentos financeiros de vários bancos, em particular a melhoria das métricas de risco dos ativos, níveis de capital mais elevados e uma forte rentabilidade impulsionada por taxas de juro mais elevadas', refere a agência de notação.

Relatório de Estabilidade Financeira de outono destaca riscos para os bancosO Banco de Portugal apresentou o Relatório de Estabilidade Financeira de outono, que destaca os riscos para os bancos, incluindo a correção de preços no mercado imobiliário residencial e a crise política.

Comité de Ética do BCE conclui que indicação de António Costa não comprometeu independência de Mário CentenoO Comité de Ética do Banco Central Europeu concluiu que a indicação de António Costa para que Mário Centeno liderasse o Governo depois de ter apresentado demissão, não comprometeu a independência do governador do Banco de Portugal.

Christine Lagarde não foi suficientemente restritiva para investidores e economistasA mensagem transmitida pela presidente do Banco Central Europeu (BCE) não foi suficientemente restritiva para investidores e economistas corrigirem a perspetiva de uma “mão cheia” de cortes de juros em 2024.

Banco de Portugal defende que cabe aos portugueses buscar melhores condições nos juros dos depósitosApesar de reconhecer que a subia de juros do BCE tem demorado a refletir-se nos depósitos em Portugal, o banco central defende que a oferta está a melhorar e cabe aos portugueses procurar estas soluções. Riscos para a banca agravam-se com crise política...

