Bancos e obrigacionistas com perdas de 35ME na reprivatização da Efacec

“Os bancos têm ‘haircut’ de cerca de 80% e obrigacionistas um ‘haircut’ de 10%”, explicou, por seu lado, o Ministro da Economia, António Costa e Silva, na conferência de imprensa no Ministério da Economia, em Lisboa.O Governo não indica os bancos envolvidos mas, segundo a imprensa, trata-se sobretudo de Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco, Eurobic e Montepio.

O Governo explicou hoje que, nesta reprivatização, o Estado pôs 201 milhões de euros na empresa e 30 milhões de euros para contingências (para incumprimento de contratos). Contudo, como ao mesmo tempo há libertação de garantia de 72 milhões de euros (da Norgarante) o valor que o Estado efetivamente injeta agora na empresa são cerca de 160 milhões de euros.

O secretário de Estado considerou que, sem a situação financeira limpa, a empresa não conseguiria comprador. Os 160 milhões de euros agora injetados somam-se aos 200 milhões de euros que, até hoje, o Estado já pôs na empresa em suprimentos (10 milhões de euros por cada mês desde abril de 2022 sobretudo para custos fixos, como salários).

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

ECO_PT: Parpública vai injetar mais 150 milhões na EfacecBanco de Fomento vai comprar 35 milhões em obrigações convertíveis que a Efacec vai emitir. Compra será feita através do Fundo de Capitalização e Resiliência com um prazo de seis anos.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Estado já vendeu Efacec à Mutares e injetou mais 75 milhõesAntes da operação harmónio, feita esta terça-feira, a Efacec emitiu, a 26 de outubro, 350 obrigações convertíveis que o Banco de Fomento já subscreveu na totalidade. Em causa estão 35 milhões.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao EstadoA conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Estado injeta mais 160 milhões de euros na Efacec mesmo após a privatizaçãoNovos acionistas ficam com 100% da empresa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Estado injeta mais 160 ME na Efacec mas fecho da venda “é dia feliz”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'É um dia feliz': venda da Efacec está fechada mas Estado vai injetar mais 160 milhõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »