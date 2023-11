Bancos e obrigacionistas com perdas de 35 milhões de euros na reprivatização

A Parpública vendeu, esta terça-feira, 100% da Efacec ao fundo alemão Mutuares. O Estado tinha nacionalizado a Efacec em 2020, ficando com 70% da empresa aquando do escândalo `Luanda Leaks`. A empresa era controlada indiretamente por Isabel dos Santos.

O Governo explicou hoje que, nesta reprivatização, o Estado pôs 201 milhões de euros na empresa e 30 milhões de euros para contingências (para incumprimento de contratos). Contudo, como ao mesmo tempo há libertação de garantia de 72 milhões de euros (da Norgarante) o valor que o Estado efetivamente injeta agora na empresa são cerca de 160 milhões de euros.

Este valor serve para pagar a dívida que restava (banca e obrigacionistas), repor fundo de maneio e custos de reestruturação. O secretário de Estado considerou que, sem a situação financeira limpa, a empresa não conseguiria comprador.

A empresa tem EBITDA (resultado operacional) e capitais próprios negativos, segundo o Governo, mas os governantes disseram acreditar na melhoria do seu negócio destacando que o fundo Mutares tem 30 empresas industriais no seu portfólio.

Os 160 milhões de euros agora injetados somam-se aos 200 milhões de euros que, até hoje, o Estado já pôs na empresa em suprimentos (10 milhões de euros por cada mês desde abril de 2022 sobretudo para custos fixos, como salários).

