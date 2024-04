Banco Mundial financia projeto de transformação do turismo em São Tomé e Príncipe

Banco Mundial vai financiar com quase oito milhões de euros um projeto de cinco anos para transformar o turismo são-tomense, prevendo formação, requalificação de infraestruturas e limpeza, anunciou hoje o Governo do arquipélago

Segundo o ministro da Economia, o financiamento enquadra-se no âmbito do projeto Waca Mais, financiado pelo Banco Mundial e também vai envolver as câmaras distritais, incluindo outras ações, nomeadamente para garantir a segurança, higiene e limpeza, a saúde, recolha de cães de rua e doentes mentais, principalmente na capital do país.

Durante o encontro, os operadores turísticos apresentaram diversas preocupações, nomeadamente o reforço do policiamento para travar “os assaltos aos turistas na praia” e melhor controlo do mercado para combater “a concorrência desleal”. Para fazer face à concorrência desleal, Disney Ramos prometeu colocar “uma equipa efetivamente no terreno” para combater a informalidade no setor.

Banco Mundial Turismo São Tomé E Príncipe Formação Requalificação Infraestruturas Limpeza

