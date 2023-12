Banco de Portugal garante mais dinheiro disponível para as famílias

O Banco de Portugal, apesar de acautelar as descidas nos impostos, garante que as famílias terão mais dinheiro disponível. No entanto, há quem saia mais beneficiado.As alterações no IRS para o próximo ano vão beneficiar sobretudo quem ganha perto de 1.700 euros brutos por mês. O Banco de Portugal (BdP) avaliou as mexidas. Concluiu que, no geral, as famílias vão ter mais dinheiro disponível. No ano que vem, as famílias vão ter mais dinheiro disponível.

O BdP diz que vão poder contar com mais 2% dos rendimentos, porque vão pagar menos IRS. O regulador analisou as mexidas no imposto previstas no Orçamento do Estado. Concluiu que os mais beneficiados vão ser os que ganha perto de 1.739 euros brutos ou 2.851 brutos. Esses 2% de benefício depende sempre do valor do rendimento. Os fiscalistas fizeram as contas logo quando a proposta do Orçamento foi conhecida. Estes valores são por contribuinte. Se for casal multiplica-se o ganho por dois. Não são influenciadas nem pelo número de filhos, nem pelo estado civi





