“Banco de Portugal está a criar muito valor no sistema de pagamentos”

Diria que se trata mais de uma evolução. Nós não estamos a fazer uma revolução. Temos vindo a verificar uma alteração dos comportamentos e uma introdução da digitalização muito acelerada. A confirmação do beneficiário é fundamental, pois passamos a saber o nome do destinatário antes realizarmos uma transferência imediata ou a crédito ou um débito direto.

. Já estamos em fase de testes com as instituições de crédito. A arquitetura desta solução já está montada. Os bancos foram muito críticos em relação ao facto de termos um supervisor a avançar com funcionalidades que deviam ser promovidas pela iniciativa privada. Como é que se defende desta crítica?

Ainda recentemente, a CEO da SIBS veio dizer publicamente que está a trabalhar ativamente, em estreita articulação com o Banco Portugal, para que, no final de 2024, que é o período que foi determinado para que esse caminho fosse percorrido, essas determinações específicas fossem implementadas.

No âmbito do Fórum para o Sistema de Pagamentos estamos a tentar perceber onde é que temos estrangulamentos no nosso sistema de pagamentos e o que é que pode ser melhorado para tornar os pagamentos quase invisíveis na atividade económica. Detetámos a existência de alguns instrumentos legislativos que obrigam a que, por exemplo, se pague ao Estado com cheque, ou que valores acima de X montante tenha de ser pago com determinado instrumento de pagamento..

