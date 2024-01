Banco Central Europeu mantém taxas de juro da Zona Euro

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) vai anunciar esta quinta-feira a terceira manutenção consecutiva nas taxas de juro da Zona Euro, aguardando por indicações mais seguras de que a inflação está a caminho dos 2% antes de aliviar a política monetária. Apesar de a economia estar provavelmente em recessão e a trajetória descendente dos preços ser evidente, o banco central deverá continuar a afastar cortes de juros no curto prazo.

O PIB da Zona Euro contraiu 0,1% no terceiro trimestre e, na próxima terça-feira (30 de janeiro), o Eurostat deverá anunciar uma nova evolução negativa no quarto trimestre, validando uma recessão técnica na Zona Euro





