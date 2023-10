Banco central da Rússia sobe taxa de juro para 15%

"As atuais pressões inflacionistas aumentaram de forma significativa para um nível acima do esperado pelo Banco da Rússia", indicou a instituição em comunicado.

"Por conseguinte, é necessário apertar mais a política monetária", com o objetivo de colocar a inflação, atualmente acima de 6%, em linha com o objetivo de 4% em 2024, justificou o banco central. Este aumento é mais significativo do que o antecipado pelos observadores, que esperavam uma subida para 14%.

Com o conflito na Ucrânia a fazer-se sentir nas finanças e na economia da Rússia, alvo de sanções por parte de países ocidentais, o enfraquecimento do rublo nos últimos meses foi acompanhado pelo regresso da inflação, afetando o poder de compra de muitos russos. headtopics.com

O banco central russo já tinha subido a taxa de juro em julho (de 7,5% para 8,5%), depois em meados de agosto (para 12%) e em setembro para 13%.A instituição monetária também reviu em alta as previsões de inflação para 2023, que ficam "entre 7,0 e 7,5%".

