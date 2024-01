Banco Alimentar angaria mais de 2292 toneladas de alimentos em campanha

O Banco Alimentar tem como principal objetivo “a luta contra o desperdício”, fazendo chegar alimentos àqueles que mais precisam. Na última campanha realizada pelo Banco Alimentar nos supermercados, foram angariadas mais de 2292 toneladas de alimentos. Também quer ajudar? Explicamos como, neste espaço dedicado a responder às dúvidas dos consumidores.

Numa altura marcada pelo aumento do custo de vida, em particular do preço dos alimentos, torna-se ainda mais importante ajudar aqueles que mais precisam. Se gostava de doar alimentos ou de ser voluntário em campanhas com este objetivo, uma das entidades portuguesas às quais se pode dirigir é ao Banco Alimentar Contra a Fome. Criado em 1991, o Banco Alimentar tem como principal objetivo “a luta contra o desperdício”, segundo a presidente da instituição de solidariedade social Isabel Jonet. O Banco Alimentar recolhe produtos alimentares que seriam desperdiçadas e encaminha-os gratuitamente a pessoas carenciadas





