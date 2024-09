Balneário da Seleção Nacional Assaltado Antes do Jogo de Meias-Finais

O balneário da Seleção Nacional de hóquei em patins foi assaltado minutos antes do início do jogo de meias-finais do Mundial. Material como camisolas, pertences pessoais e até patins foram roubados, o que explica o atraso no início do jogo.