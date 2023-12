Balanços e recapitulações do ano

Com o ano a terminar, multiplicam-se os balanços e as recapitulações do que foi publicado. Numa sociedade acelerada e com falta de tempo, estas listas ajudam-nos a lidar com a infinita complexidade do mundo. Como notou Irene Vallejo, são “o nosso sistema defensivo para neutralizar a expansão do caos”.Entre a imensidão do tempo, nos séculos dos séculos, o mais velho ofício do homem, além de pintar o que via, de tentar capturar as formas, passava por, diante do assombro, amarrar a sua rede.

A cultura nunca foi outra coisa, no entender de Umberto Eco, senão a tentativa de chamar o infinito a uma proporção que o homem pudesse reter. Até ali, com que se parecia o nosso mundo? Tinha o ar do caos que os Gregos punham na própria origem do Universo, entre as grandes nuvens negras da criação. Assim o diz Paul Nizan, nesse seu estupendo e desencantado balanço da juventude, ‘Adém, Arábia’. A ordem surge como um início do fim, uma vez que só se pode fazer um estudo profundo de um organismo a partir da sua decomposiçã





