Baixa das temperaturas após fim de semana de verão

Para esta segunda-feira está prevista uma pequena descida das temperaturas. Depois de um fim de semana de verão, os valores descem entre 5 a 6 graus, exceto no Algarve , onde a temperatura irá subir.

De acordo com o IPMA, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, tendo apenas alguma nebulosidade na parte da manhã em algumas regiões. O vento será moderado, podendo ser mais forte da parte da tarde. Na maioria das cidades estão previstas temperaturas máximas entre os 23 e os 27 graus, com exceção da Guarda, onde a temperatura máxima atinge apenas os 18 graus. Já nas temperaturas mínimas, os valores oscilam entre os 13 e os 15 graus, exceto em regiões como Bragança e Guarda onde se registam valores entre os 5 e os 8 graus.A carregar o vídeo ...

Temperaturas Descida Verão Algarve

