Badajoz, ponto de encontro entre Espanha e Portugal

Badajoz acolhe este evento desde 1990 e, desde então, mais de 2500 empresas e milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira passaram pela. A edição deste ano conta com mais de 120 empresas e organizações, com uma presença portuguesa de perto de 50%, e que ocupa a totalidade do espaço das instalações onde decorre a feira - Ifeba, situada na fronteira com Portugal. Aé uma feira, como o próprio nome indica, hispano-portuguesa.

O facto de esta feira celebrar a sua 32.ª edição é um sinal do compromisso da Câmara Municipal de Badajoz em continuar a estreitar laços e a estabelecer relações com o nosso país irmão, Portugal. Prova da importância que a cooperação entre os dois países tem para Badajoz é ter, dentro da nossa orgânica municipal, uma delegação específica denominada"relações para Portugal".

Tudo isto, através da criação de espaços apoiados em ferramentas concebidas para abranger todas as áreas de ação: a área institucional, a da sociedade civil e a da população em geral, com especial destaque para a população jovem e para promover a criação de dinâmicas de cooperação entre pessoas e instituições.

Portugal é o nosso principal cliente do exterior, visto que absorve uma elevada percentagem das nossas exportações e é também o primeiro mercado emissor de turistas estrangeiros para a região.

:

RTPNOTICIAS: Portugal goleado pela Espanha na qualificação para Europeu feminino de sub-17Portugal perdeu hoje com a Espanha por 4-0, no encerramento do Grupo 1 da Liga A da primeira fase de qualificação para o europeu sub-17 feminino de futebol em 2024, com as seleções já apuradas para a Ronda de Elite.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Espanha goleia Portugal Sub17 - RenascençaAs duas sele&231;&245;es j&225; est&227;o apuradas para a pr&243;xima fase de qualifica&231;&227;o para o Europeu da categoria.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Sub19. Portugal goleado por EspanhaEquipa das quinas segue para a pr&243;xima fase de apuramento que pode levar ao Europeu da categoria.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Empresário Rui Nabeiro homenageado a título póstumo em feira empresarial em BadajozO empresário e fundador do Grupo Nabeiro — Delta Cafés, Rui Nabeiro, vai ser homenageado a título póstumo na Feira de Espanha e Portugal, a decorrer na cidade espanhola de Badajoz.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: João Carpinteiro (1943-2023)Antigo presidente da Câmara de Elvas

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Morreu João Carpinteiro, antigo presidente da Câmara de ElvasJoão Carpinteiro presidiu ao Município de Elvas entre 1985 e 1993, eleito pelo Partido Social Democrata (PSD).

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »