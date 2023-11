Bactérias modificadas digerem plástico PET e produzem biomaterial útil para alimentos e fibras

Este produto químico tem aplicações a produção de polímeros e fibras têxteis, lubrificantes, tintas e resinas, mas também tem um efeito acidulante e capaz de disfarçar sabores indesejáveis de outros componentes. Por isso, é aplicado na produção de refrigerantes, queijos, marmelada, e como indutor de formação de produtos em gel que se assemelhem a gelatinas e geleias.

A China é responsável por metade da produção mundial, e a indústria automóvel é o sector que mais consume este químico. O valor do mercado global de ácido adípico em 2022 foi de 4890 milhões de dólares (4611 milhões de euros) e, segundo a empresa de consultoria Grand View Research, estima-se que alcance 5060 milhões de dólares (4771 milhões) em 2023.

modificadas a pérolas de hidrogel de alginato (um biomaterial útil na biomedicina, por exemplo na cicatrização de feridas) aumentavam a eficácia do processo e até 79% do ácido tereftalático era convertido em ácido adípico.produziram eficazmente ácido adípico, relatam os investigadores. A equipa vai continuar a tentar usar as bactérias para sintetizar, de forma biológica, outros produtos de alto valor acrescentado.

