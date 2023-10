Bárbara Branco e Vítor Silva Costa: as provas de que estão juntos

Vítor Silva Costa e Bárbara Branco estão juntos há cerca de três meses, mas têm mantido o romance longe dos olhares públicos. No entanto, parece que o casal está cada vez mais próximo e agora estão a partilhar alguns momentos íntimos. Recentemente, Vítor Silva Costa partilhou algumas fotos especiais com Bárbara Branco, que nunca tinham sido vistas antes.

Numa delas, vemos a namorada sentada numa cadeira, segurando um quadro no colo. Na outra, Vítor Silva Costa aparece a olhar para o espelho. Mas há um detalhe interessante: ambas as imagens são seguradas por Bárbara Branco, que mostra as suas unhas cuidadas. É desta forma que Vítor Silva Costa partilha, pela primeira vez, fotos inéditas com Bárbara Branco.

