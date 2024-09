Bênção dos Capacetes em Fátima: Patriarca lembra incêndios e conflitos internacionais

Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para que cooperativas"possam pagar aos produtores de uva"O fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadeloBenção dos Capacetes foi presidida pelo Patriarca de Lisboa, que na homília lembrou os incêndios no país e os conflitos internacionais.A IX Peregrinação dos Motards reuniu este domingo, em Fátima, mais de 180 mil motociclistas.

“Os nefastos incêndios que destroem a floresta, dizimam vidas atentam as habitações, e não obstante a intensidade destrutiva das chamas do fogo, no nosso coração arde um fogo ainda mais forte, o do amor. E, por isso, nesta hora e aqui, rezamos por aquelas e aqueles cujas vidas foram ceifadas nos incêndios e no seu combate”, referiu ainda.

O Patriarca disse, ainda, aos peregrinos motards que a ida a Fátima tem um “significado muito especial, profético”. “Aqui vimos para agradecer à Virgem Santíssima as graças que recebemos ao longo da vida, mas também tocados pelo desejo de reavivar o espírito de camaradagem, de fraternidade que aqui está sempre presente e vem gratuitamente fortalecido pelo ardor novo da fé, que o reabilita a inauditos projetos solidários”.

Fátima Bênção Dos Capacetes Incêndios Conflitos Internacionais D. Rui Valério

