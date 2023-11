Azul. Onde os electrodomésticos vão morrer (para se tornarem em matéria-prima)

Mas há ouro, prata, ferro e outros metais mais valiosos do que o plástico que podem ser retirados de alguns daqueles objectos dispensados pelos consumidores e pelas empresas e que chegaram ali, a maioria graças à rede de recolha do Electrão, uma das entidades gestoras portuguesas do sistema integrado de gestão deA visita é o arranque do programa Electrão Open Day, com o mote: “Não saber mais sobre reciclagem é um desperdício.

Não há reciclagem de materiais naquele centro da Veolia, as peças são desmanteladas, agrupadas por material e condicionadas para irem para outras entidades gestoras de resíduos capazes de fazer a reciclagem.

“Estes resíduos são um produto como outro qualquer. Entramos numa lógica de valorização”, explica ao PÚBLICO Sandra Silva, directora de resíduos da Veolia. “Não têm que ser visto como um resíduo que ninguém quer”, diz a responsável, que defende que tanto consumidores e empresas devem trabalhar no mesmo sentido para aumentar a quantidade de material recolhido por empresas como o Electrão.

Outra mensagem importante é a necessidade da diminuição de consumo para haver também uma diminuição de resíduos que têm de ser reciclados. Sandra Silva defende a importância desse esforço tanto no sector industrial como a nível dos consumidores.

