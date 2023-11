Azores Airlines com voos para Milão e Londres a partir de junho de 2024

De acordo com a fonte, tanto Londres como Milão"são mercados emissores muito relevantes":"Milão é uma oportunidade há muito identificada, tendo em conta o interesse já manifestado pelo destino Açores. Londres é um ponto de confluência de tráfego com enorme potencial".

Com estas duas operações, a Azores Airlines"está a proporcionar mais oferta aos passageiros residentes nos Açores, mas também novas possibilidades ao tráfego de ligação, que tem utilizado de forma crescente e consistente as ligações da Azores Airlines, quer para chegar à América do Norte, quer à Europa", segundo Teresa Gonçalves, CEO da Azores Airlines e do Grupo SATA, citada no comunicado.

Os voos entre os Açores e Londres iniciam-se a 4 de junho do próximo ano e terão lugar duas vezes por semana, à terça-feira e quinta-feira, com partidas de Ponta Delgada às 07:50 locais (08:50 em Lisboa) e partida de Londres às 13:35 locais.

A companhia faz parte da SATA Holding, que integra também a SATA Air Açores, fundada em 1941 e que assegura as ligações entre as ilhas açorianas, e a SATA Aeródromos, que gere quatro dos cinco aeroportos dos Açores.

Opera"uma rede regular de destinos entre os Açores e a América do Norte, a Europa e os arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde".

