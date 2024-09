AVS Vence Portimonense e Vai Estrear-Se na Primeira Liga

O destino do campeão nacional cruzou-se com o de uma equipa que se estreia no principal escalão do futebol português. A sexta jornada da I Liga ficou, naturalmente, marcada pela receção do líder absoluta Sporting ao modesto AVS , que há dois anos nem sequer existia.

“Olhamos muito para a forma de jogar desta equipa e, principalmente, para o Gil Vicente da época passada, em especial no jogo em Alvalade, porque na segunda volta já não tinham o No lugar de Inácio jogou Matheus Reis, ao passo que Daniel Bragança substituiu Morita e Nuno Santos atuou no lado esquerdo, em detrimento de Geny Catamo. Para além disso, o técnico leonino chamou três jogadores da equipa B e dos juniores: Miguel Alves, Bruno Ramos e João Simões. Já Campelos também teve de fazer uma alteração forçada, retirando Rodrigo Ribeiro — que pertence aos leões — por Babatunde Akinsola.

Apesar da vantagem, os leões tiraram o pé do acelerador e continuaram com as investidas em direção à baliza nortenha, que continuou com um praticamente intransponível Ochoa. Na sequência de um livre, Gyökeres cabeceou com perigo, mas o internacional mexicano voltou a parar o remate .

AVS Portimonense Primeira Liga Futebol Português Surpresa

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

AVS conquista primeiro triunfo e impõe primeira derrota ao Vitória de GuimarãesAVS fecha a jornada no 10.º lugar, com quatro pontos, enquanto o Vitória de Guimarães é oitavo, com seis pontos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Sporting vence AVS SAD na 6ª jornada da I LigaO Sporting derrotou o AVS SAD por 1-0, no encontro disputado esta tarde no Estádio José Alvalade, pela 6ª jornada da I Liga. Conrad Harder marcou o único golo do jogo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Primeira Liga: Viktor Gyökeres eleito melhor jogador do mês de agostoO avançado sueco bateu a concorrência do seu colega no Sporting Pedro Gonçalves, que ficou no segundo lugar, com 18,25% das escolhas, ao passo que Gustavo Sá, do Famalicão, fechou o pódio, com 7,94%.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Primeira Liga: Benfica vence Estrela da Amadora na Luz por 1-0Veja aqui o golo de Kokcu, aos 19 minutos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Primeira Liga: SC Braga vence Moreirense por 3-1Veja aqui os golos. Com esta vitória, o SC Braga isola-se no quarto lugar do campeonato, com sete pontos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Primeira Liga: Sporting vence Farense em noite inspirada de GyökeresNo Estádio Algarve, os campeões nacionais entraram com vontade de resolver o jogo bem cedo, com Viktor Gyökeres e Pedro Gonçalves a serem os homens em destaque.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »