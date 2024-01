Avião da Japan Airlines colide com avião da guarda costeira no Japão

O avião A350 da Japan Airlines com 367 passageiros colidiu com um aparelho da guarda costeira que levava seis pessoas. Todos as pessoas a bordo do A350 foram retiradas e apenas o comandante do avião da guarda costeira conseguiu escapar, com ferimentos, as outras cinco pessoas morreram.

Um avião incendiou-se na pista do aeroporto japonês de Haneda, em Tóquio, cerca das 18:00 locais (09:00 em Lisboa), depois de colidir com um avião da guarda costeira, que também se incendiou, matando cinco das seis pessoas a bordo, de acordo com aO avião A350 da Japan Airlines tinha 367 passageiros e 12 tripulantes a bordo que entretanto foram todos retirados em segurança e o incêndio extinto.Nas redes sociais estão a ser publicadas várias fotos e vídeos, alguns de dentro do avião da Japan Airlines logo após a colisão com o outro avião.da Japan Airlines, proveniente da ilha de Hokkaido, colidiu com um aparelho da guarda costeira que tinha seis pessoas a bord





