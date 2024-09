Avião com 44 portugueses chega a Portugal após repatriamento do Líbano

Aterragem no aeroporto de Figo Maduro aconteceu por volta das 20h35. Governo dá conta de que são"28 portugueses e seus familiares".Aterrou este sábado o avião com 44 repatriados que se encontravam no Líbano e solicitaram ajuda para regressar a Portugal .

A aterragem do avião KC-390 no Aeroporto de Figo Maduro aconteceu antes do previsto, por volta das 20h35, quando se esperava a chegada entre as 21h e as 22h. Em comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa, é indicado que se trata de “28 portugueses e seus familiares”, tendo sido transportados em segurança para o Chipre numa aeronave Falcon-50 da Força Aérea, numa operação de repatriamento de portugueses do Líbano que começou na sexta-feira.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde o início da ofensiva israelita na Faixa de Gaza, há 11 meses, desencadeada por um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas.Este sábado, o Hezbollah confirmou a morte do seu líder, Hassan Nasrallah, num ataque aéreo israelita, segundo a agência norte-americana AP.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Repatriamento Líbano Portugal Israel Hezbollah

