Avenida D. Carlos I no Porto fechada a partir das 21h00 devido ao mau tempo

A avenida D. Carlos I, na barra do Douro, no Porto, vai estar fechada ao trânsito pedonal e automóvel a partir das 21h00 desta quarta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, anunciou a câmara municipal.

De acordo com a autarquia,"o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia de sexta-feira". O aviso passará a vermelho"com ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros, entre as 09 horas de amanhã, quinta-feira, e as 09 horas de sexta-feira, altura em que passará novamente para o nível laranja, válido até às 15 horas".

Quanto à precipitação,"encontra-se emitido aviso amarelo, com períodos de chuva, por vezes forte, entre as 18 horas de hoje, dia 01, e as 03 horas de amanhã", quinta-feira.Relativamente ao vento, são esperadas rajadas até 80 km/h, em especial no litoral, entre as 21 horas de hoje, dia 1, e as 15 horas de amanhã, dia 2.

