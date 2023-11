Avenida D. Carlos I no Porto fecha a partir das 21h00 por causa do mau tempo

"Por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a circulação automóvel e pedonal na avenida D. Carlos I, na zona da barra do Douro, irá ser interrompida a partir das 21 horas de hoje", pode ler-se num comunicado publicado no portal da Câmara do Porto.

De acordo com a autarquia,"o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia de sexta-feira". "Poderá vir a ser necessária a implementação de mais condicionamentos - Avenida do Brasil, Avenida de Montevideu e Rua Coronel Raúl Peres, com desvios para arruamentos à cota superior - a decidir mediante o possível agravamento das condições durante as preia-mar", adverte ainda a Câmara do Porto.

Em causa, para o Porto, está o"aviso laranja para agitação marítima, com ondas de noroeste, com cinco a sete metros, podendo atingir a altura máxima de 12/13 metros, entre as 3 e as 9 horas de amanhã, quinta-feira (dia 2)".

O aviso passará a vermelho"com ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros, entre as 09 horas de amanhã, quinta-feira, e as 09 horas de sexta-feira, altura em que passará novamente para o nível laranja, válido até às 15 horas".

