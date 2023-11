Avenida Almirante Reis: um retrato da vida nas ruas de Lisboa

Uns entregaram-se aos vícios. Outros, num ato de rebeldia, saíram de casa precocemente. Há também quem tenha tido tudo e tudo tenha perdido. E ainda quem se sinta abandonado pela sociedade depois de tudo ter feito para viver dignamente. Qualquer que seja o motivo, o destino foi o mesmo: as ruas da Avenida Almirante Reis.O frio já começou. As luzes de natal da capital já se acenderam.

Nas ruas, paira o cheiro a castanhas assadas que parece ditar o princípio da contagem decrescente para mais um Natal. Dentro de algumas casas, já se acendem as lareiras e as mantas já estão fora dos armários. As pessoas estão agasalhadas, por mais que ainda se veja alguns turistas de t-shirt. Estamos no Martim Moniz. São 15 horas e, apesar das baixas temperaturas já se fazerem sentir, a praça está cheia, sobretudo de imigrantes e pessoas em situação de sem-abrigo que aqui queimam o tempo. Esta é a realidade de todos os dias. Há quem, em grupos, ouça música e converse. Outros, sentados nos muros, apenas observam quem pass

:

RENASCENCA: Presidente da Câmara de Lisboa apela à não polarização ideológicaCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa , responsabiliza extremistas de esquerda e de direita por criar ódio na sociedade e apela à não polarização ideológica.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Comissão Europeia atenta à crise da habitação em Portugal sobretudo em LisboaQuestionado se a crise política em curso no país poderia afetar iniciativas de apoio às famílias, Paolo Gentiloni indicou 'não o esperar'.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Coligação PSD/CDS pretende aumentar taxa de devolução do IRS em LisboaContinuando uma linha de política criada pela gestão PS/Costa, mantida na gestão PS/Medina, a coligação PSD/CDS, dirigida por Moedas, pretende continuar com o que designa por “devolução do IRS às famílias”, aumentando em 2024 a taxa de devolução para 4,5%, penalizando, assim, o orçamento municipal em cerca de 70 milhões de euros, aproximadamente, um terço do investimento da autarquia (2022). A opção de devolução do IRS assume em Lisboa uma relevância social e politica particular decorrente das singulares características sociais que o município apresenta. A discussão deste tema não pode, pois, dispensar uma análise das disparidades sociais que marcam a cidade e que distinguem a sua posição na geografia das disparidades sociais no quadro nacional. Vários estudos sustentam a caracterização de Portugal como um dos países da Europa com níveis mais elevados de disparidades nos rendimentos

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Comissário europeu destaca importância do aumento dos preços das casas em PortugalComissário europeu da Economia destaca a importância do aumento dos preços das casas em Portugal, sobretudo em Lisboa , e menciona medidas para amortecer o impacto das taxas de juro nos empréstimos.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Tiago Fortuna luta pelos direitos das pessoas com deficiência em PortugalTiago Fortuna, cofundador da Access Lab, está a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal. Ele conseguiu que em 2024 não seja cobrado IVA aos acompanhantes de pessoas com deficiência nos espetáculos. Além disso, ele está a trabalhar para criar um plano de mobilidade para Lisboa e lançar um debate sobre a lei portuguesa que permite a esterilização de pessoas com deficiência.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Não conseguimos erradicar todos os sem-abrigo mas queremos diminuir o númeroA diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, Renata Alves, traça o perfil dos sem-abrigo e teme que a atual situação económica atire mais pessoas para a rua. Só em Lisboa ajudam 500 pessoas, acresce Loures e Odivelas.

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »