AVC são principal causa de morte em adultos mas 90% dos casos podem ser evitados

Dados recentes do estudo internacional"Global Burden of Disease" indicam que o número global de mortes por AVC isquémico subiu de 2,04 milhões em 1990 para 3,29 milhões em 2019, sendo previsto que este valor cresça para 4,90 milhões até 2030, indica a SPAVC.

A SPAVC revela estes números, de um estudo a nível global, em vésperas do Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, que se assinala anualmente a 29 de outubro, associando-se à campanha mundial"Seja Melhor do que o AVC", que alerta para os fatores de risco modificáveis para uma doença que é a primeira causa de morte em Portugal.

Dados recentes do estudo internacional"Global Burden of Disease" indicam que o número global de mortes por AVC isquémico subiu de 2,04 milhões em 1990 para 3,29 milhões em 2019, sendo previsto que este valor cresça para 4,90 milhões até 2030, indica a SPAVC numa informação enviada à agência Lusa. headtopics.com

A SPAVC volta este ano a juntar-se à campanha mundial da"World Stroke Organization", sublinhando que 90% dos casos podem ser evitáveis com a alteração de comportamentos e incentivando os profissionais de saúde do país a realizarem ações de sensibilização de forma a aumentar o conhecimento da população sobre os fatores de risco para o AVC, sobretudo os modificáveis. .

"À semelhança do Dia Nacional do Doente com AVC, que se celebra todos os anos a 31 de março, o Dia Mundial do AVC é uma"oportunidade de reforçar a conscientização sobre o que é o AVC, seus sinais e sintomas, quais os seus fatores de risco, e formas de prevenção e tratamento", explica, na nota, a Liliana Pereira, embaixadora da SPAVC para esta data. . headtopics.com

Villas-Boas: 'Choca-me a forma leviana e de cavaqueira com que se apresentam 50 milhões de prejuízo'Ao "Expresso", o ex-treinador acredita que o FC Porto "neste momento n&227;o &233; dos seus s&243;cios: &233; dos bancos, &233; dos fornecedores, &233; dos clientes". Futebol feminino &233; "ponto de vergonha" e &233; "uma urg&234;ncia absoluta que se criem todos os escal&245;es". Consulte Mais informação ⮕

AVC são principal causa de morte em adultos mas 90% dos casos podem ser evitadosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Florentino perdeu espaço no Benfica. Roger Schmidt explica porquêM&233;dio portugu&234;s ainda n&227;o convenceu o treinador, que tem esta &233;poca mais op&231;&245;es &224; disposi&231;&227;o para o meio-campo. Consulte Mais informação ⮕

Trabalhadores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas realizam uma greve nacionalExigem a abertura de concursos para as carreiras de assistente t&233;cnico, vigilante da natureza, t&233;cnico superior, bombeiro sapador florestal e assistente operacional, entre outras reinvidica&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕

Trabalhadores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas realizam greve nacionalExigem a abertura de concursos para as carreiras de assistente t&233;cnico, vigilante da natureza, t&233;cnico superior, bombeiro sapador florestal e assistente operacional, entre outras reinvidica&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕

Médicos intensivistas do São João alertam para meses exigentes de equipas reduzidasOs 36 m&233;dicos descrevem o trabalho da Medicina Intensiva, lembrando que a esta especialidade cabe acudir ao tratamento cr&237;tico nas vertentes m&233;dicas, cir&250;rgica e trauma, e exp&245;em as suas preocupa&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕