O número global de mortes por AVC isquémico pode aumentar para 4,9 milhões até 2030, mas 90% dos casos poderiam ser evitados com o controlo dos fatores de risco, alertou hoje a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC)

Dados recentes do estudo internacional “Global Burden of Disease” indicam que o número global de mortes por AVC isquémico subiu de 2,04 milhões em 1990 para 3,29 milhões em 2019, sendo previsto que este valor cresça para 4,90 milhões até 2030, indica a SPAVC numa informação enviada hoje à agência Lusa.

Sendo o AVC a principal causa de morte e incapacidade em adultos em Portugal, a educação pública torna-se fundamental para ajudar a população a reconhecer e agir adequadamente em caso de AVC, alerta a associação. headtopics.com

Segundo a especialista, este mote “faz todo o sentido para a população portuguesa, porque vários destes fatores de risco, como a hipertensão arterial, o tabagismo, a dieta pouco saudável e a falta de atividade física, são frequentes”.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

Consulte Mais informação:

Visao_pt »

Exposição em Figueiró dos Vinhos assinala 90 anos sobre a morte de José MalhoaOs 90 anos passados sobre a morte do pintor José Malhoa são assinalados na exposição 'José Malhoa e Figueiró dos Vinhos', que é inaugurada no Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, na sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

'Roger Schmidt nunca teve um plano B durante os 90 minutos'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Cotação do Brent para entrega em dezembro sobe 2,27% e passa os 90 dólaresVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Cotação do Brent para entrega em dezembro sobe 2,27% e passa os 90 dólaresMercado continua a flutuar em função das tensões crescentes no Médio Oriente. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública deixa 90% das escolas do Algarve sem aulasAdesão nos serviços de saúde ronda os 60%. Consulte Mais informação ⮕

Adesão à greve da função pública nas escolas ronda os 90%Fenprof adianta que ações de luta do setor voltam dia 13 de novembro. Consulte Mais informação ⮕