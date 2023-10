AVC: na principal causa de morte em adultos, 90% dos casos podem ser evitados

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral alertou que o número global de mortes por AVC isquémico pode aumentar para 4,9 milhões até 2030, mas 90% dos casos poderiam ser evitados com o controlo dos fatores de risco.

A SPAVC revela estes números, de um estudo a nível global, em vésperas do Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, que se assinala anualmente a 29 de outubro, associando-se à campanha mundial"Seja Melhor do que o AVC", que alerta para os fatores de risco modificáveis para uma doença que é a primeira causa de morte em Portugal.

"À semelhança do Dia Nacional do Doente com AVC, que se celebra todos os anos a 31 de março, o Dia Mundial do AVC é uma"oportunidade de reforçar a conscientização sobre o que é o AVC, seus sinais e sintomas, quais os seus fatores de risco, e formas de prevenção e tratamento", explica, na nota, a Liliana Pereira, embaixadora da SPAVC para esta data. headtopics.com

"Datas claramente definidas permitem que haja um esforço concertado de organizações, profissionais de saúde e aliados para divulgar as mensagens-chave e aumentar o conhecimento geral da população sobre o AVC", afirma a especialista em Neurologia, sublinhando:"Uma parte significativa da prevenção do AVC está nas mãos de cada um de nós".

Segundo a especialista, este mote"faz todo o sentido para a população portuguesa, porque vários destes fatores de risco, como a hipertensão arterial, o tabagismo, a dieta pouco saudável e a falta de atividade física, são frequentes". headtopics.com

