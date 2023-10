Avançado do FC Porto eleito melhor jogador da semana pelos adeptos na Champions

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaMinistério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoIvo Lucas fala de amor em tribunalMP investiga festa em creche que deixou crianças "assustadas e a chorar" com balões que rebentaramJustiça tira carros de luxo a milionários da 'Operação Picoas'O brasileiro Evanilson...

Numa votação feita pelos adeptos durante os últimos dias no sítio oficial do organismo, o avançado, de 24 anos, superou a concorrência do compatriota Gabriel Jesus, do Arsenal, do mexicano Santiago Giménez, do Feyenoord, e do germânico David Raum, do Leipzig.

Substituto de Wendell, que se lesionou nos instantes finais do primeiro tempo, Evanilson rubricou um 'hat-trick' em pouco mais de meia hora, com golos aos 46, 69 e 84 minutos, ajudando o FC Porto a 'virar' o tento inaugural de Alhassan Yussuf a favor do Antuérpia. headtopics.com

Os 'dragões' seguem na segunda posição do Grupo H, com seis pontos, contra nenhum dos belgas e seis dos espanhóis do FC Barcelona, que consolidaram a liderança isolada com um triunfo na receção ao campeão ucraniano Shakhtar Dontesk (2-1), terceiro colocado.

Treinador alemão está vinculado aos encarnados até junho de 2026, depois de ter renovado logo na primeira época na Luz.Sem a liga europa a perda de receita será ainda maior face à última época.Gyokeres passou o vermelho e deu empateChefe dos Super Dragões não gostou de ouvir o treinador dizer que é candidato à presidência do FC Porto em 2024.Equipa treinada por Nuno Espírito Santo esteve por duas vezes na frente do marcador. headtopics.com

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Receitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten do Colombo (com descontos à espreita)

FC Porto vence em noite goleadora de EvanilsonO Antuérpia chegou ao intervalo a vencer por 1-0, após golo de Alhassan Yusuf. O intervalo fez bem ao FC Porto e no primeiro minuto Evanilson empatou. Stephen Eustáquio consumou a reviravolta no 2-1 e Evanilson voltou ao golo no 3-1 a favor dos azuis e brancos. A cinco do final Evanilson fez o seu terceiro, o 1-4 do FC Porto em Antuérpia. Consulte Mais informação ⮕

Hat-trick de Evanilson eleva FC Porto em AntuérpiaAvançado iniciou reviravolta na Bélgica, onde voltou a ser feliz na Liga dos Campeões. Consulte Mais informação ⮕

Evanilson faz 'full house' no 'poker' do FC Porto na BélgicaAntu&233;rpia 1-4 FC Porto. "Hat-trick" do brasileiro, que n&227;o foi titular, e bis de assist&234;ncias de Mehdi Taremi - mais um golo de Stephen Eust&225;quio - d&227;o a volta ao Antu&233;rpia, que chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, e isolam o FC Porto no segundo lugar do grupo H da Liga dos Campe&245;es. Consulte Mais informação ⮕

Começou no banco, mas revelou-se decisivo: Noite inspirada de Evanilson guia reviravolta do FC PortoJogador brasileiro substitui compatriota lesionado e marcou três golos. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto goleou Antuérpia (4-1) com hat-trick de EvanilsonGrande segunda parte do FC Porto, embalado pelo enorme talento de Evanilson, autor de três golos, um deles de antologia...Um literal hat-trick... Consulte Mais informação ⮕

Hat-trick de Evanilson eleva FC Porto em AntuérpiaAvançado iniciou reviravolta na Bélgica, onde voltou a ser feliz na Liga dos Campeões. Consulte Mais informação ⮕