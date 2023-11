Avança comissão para avaliar entrada da Caixa de Previdência de advogados na Segurança Social

A comissão vai contar com dois elementos da área do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, um da área da Justiça, um da CPAS, um da OA, um da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE) e outras figuras"de reconhecido mérito".

Entre a possível integração no regime geral da Segurança Social ou a criação de um novo modelo de proteção social, a comissão vai analisar o impacto da eventual entrada da CPAS, a transição entre os diferentes regimes e os gastos associados, bem como um hipotético novo regime com maior proteção social, respeito por direitos adquiridos e a não presunção dos rendimentos para o cálculo das...

De acordo com a nota divulgada, a OA apresentou também uma proposta para rever a tabela de honorários de 2024 dos serviços prestados no apoio judiciário.

