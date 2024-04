Avaliação positiva da arbitragem de João Pinheiro

João Pinheiro, dá nota dois à arbitragem de João Pinheiro. Paulo Pereira faz uma avaliação positiva da arbitragem do árbitro, mas fica um lance por assinalar, com dedos apontados ao VAR Hugo Miguel. "Foi um jogo muito ingrato, fez uma arbitragem com percentual muito grande de acerto, mas ficou um penálti por assinalar por falta de Coates sobre Rafa. A falha é também do VAR, parece-me lance para a intervenção.

Arbitragem positiva na globalidade, mas lance marca o jogo e tem influência direta no resultado", avalia. Nos lances da primeira parte, o golo de Rafa Silva é bem anulado - e invalidado antes da bola entrar na baliza - por fora de jogo"claro de Rafa". "Não há motivo de penálti por possível mão de Esgaio e Di María pediu uma falta de Coates, mas é um corte absolutamente limpo. Perto do intervalo, um lance caricato: Tengstedt falha a receção por incapacidade e pede falta, mas não há contacto de Coates", termin

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

João Pinheiro vai dirigir particular entre a Espanha e o BrasilVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

João Pinheiro e Nuno Almeida arbitram meias-finais da TaçaPinheiro no Benfica-Sporting, da segunda m&227;o, e Almeida no Vit&243;ria-Porto, da primeira. Encontros marcados para ter&231;a e quarta-feira, respetivamente.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

João Pinheiro é o árbitro do Benfica-Sporting da Taça de PortugalDérbi referente à segunda mão das meias-finais da “prova-rainha” do futebol português realiza-se esta terça-feira no Estádio da Luz. “Leões” partem em vantagem na eliminatória.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

João Pinheiro é o árbitro do Benfica-Sporting da Taça de PortugalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Vizeu Pinheiro nomeado para a NATONascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Vizeu Pinheiro nomeado para a NATONomeação foi publicada esta sexta-feira em diário da República. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »