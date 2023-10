Avaliação das casas para novos créditos atinge máximo de 1541 euros

O valor mediano de avaliação bancária na habitação fixou-se em 1541 euros por metro quadrado em Setembro, um aumento ligeiro de 0,2% (mais três euros) face, mas um crescimento de 7,8% em termos homólogos. O valor atingido representa mais um máximo da série, iniciada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2011.

Contudo, os dados revelados esta sexta-feira, mostram um abrandamento em termos homólogos, face à variação de 8,8% verificada em Agosto, e foi também o menor crescimento em cadeia desde Fevereiro do corrente ano.

Já o número de avaliações bancárias para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária no mês em análise ascendeu a 24.929 (16.178 apartamentos e 8751 moradias), mais 1,3%, ou 324 avaliações, que em Agosto, mas menos 3,5% que no mesmo período de 2022. headtopics.com

A subida das taxas Euribor, o elevado preço das casas e a subida da inflação são razões que explicam a redução de pedidos de novos créditos no último ano. Por segmentos, o valor mediano das avaliações de apartamentos foi de 1708 euros por metro quadrado, mais 7,4% face a Setembro de 2022, com os valores mais altos a serem registados no Algarve (2148 euros) e na Área Metropolitana de Lisboa (2047 euros). O mais baixo (1135 euros) verificou-se no Alentejo.

Já nas moradias, o valor mediano atingiu 1198 euros, mais 5,5% que no mês homólogo, sendo os valores mais elevados no Algarve (2169 euros) e na Área Metropolitana de Lisboa (2080 euros). O Centro e o Alentejo registaram os valores mais baixos neste campo (973 euros e 1043 euros), e a Região Autónoma dos Açores o maior crescimento homólogo (17,2%), não tendo sido registadas reduções em qualquer região. headtopics.com

