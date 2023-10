Avaliação bancária na habitação sobe para 1541 euros por metro quadrado em setembro

O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 1541 euros por metro quadrado em setembro, mais três euros que em agosto e 7,8% em termos homólogos, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira.Em comunicado, o INE precisa que, em termos homólogos, a taxa abrandou face aos 8,8% de agosto e que o número de avaliações caiu 3,5% para 24 900.

No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi de 1708 euros/m2 (metro quadrado), mais 7,4% face a setembro de 2022, com os valores mais altos a serem registados no Algarve (2148 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2047 euros/m2).

Por outro lado, o Alentejo registou o valor mais baixo (1135 euros/m2), tendo a Região Autónoma da Madeira apresentado o crescimento homólogo mais expressivo (30,6%) e a Região Autónoma dos Açores o menor (4,4%). headtopics.com

"O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 desceu 11 euros, para 1720 euros/m2, tendo os T3 subido sete euros, para 1525 euros/m2", apontou o INE, que acrescenta que"estas tipologias representaram 78,3% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise".

Centro e Alentejo registaram os valores mais baixos neste campo (973 euros/m2 e 1043 euros/m2, respetivamente). A Região Autónoma dos Açores apresentou o maior crescimento homólogo (17,2%), não tendo sido registadas reduções em qualquer região. headtopics.com

O INE explica que para alcançar o valor mediano da avaliação bancária em setembro deste ano foram consideradas 24 929 avaliações (16 178 apartamentos e 8751 moradias), menos 3,5% que no mesmo período de 2022.Pub

