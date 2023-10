Autoridades descobrem carta em que suspeito dos tiroteios no Maine diz não esperar estar vivo quando o encontrarem

"Bombardeamentos intensos": Enviado especial CM/CMTV ouve sirenes soar na cidade israelita de Ashkelon“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPresidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPOs cães da Kokua dão assistência com amorPJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaO antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade...

As buscas estão a direcionar-se para junto de cursos de água, de acordo com as pistas que o atirador deixou na carta que as autoridades encaram como uma nota de suicídio. Na quinta-feira, a polícia encontrou no carro do suspeito uma arma semelhante à do ataque que teve lugar na quarta-feira à noite e causou ainda entre 50 a 60 feridos., num restaurante e num centro logístico de um supermercado Walmart. O suspeito continua a monte enquanto decorre uma grande operação.

Polícia alarga buscas pelo suspeito dos tiroteios no MaineAutoridades estiveram em várias propriedades da família de Robert Card e mobilizaram mergulhadores para buscas num rio junto ao qual o homem deixou o seu carro. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades norte-americanas prosseguem 'caça' ao atirador do MaineOs cidadãos de localidades situadas num perímetro de até 100 km ao redor de Lewiston foram encorajados a permanecer em casa e estar em alerta. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Suspeito dos tiroteios do Maine diz não esperar estar vivo quando o encontrarem. Autoridades descobrem cartaBuscas pelo atirador que matou 22 pessoas estão a direcionar-se para junto de cursos de água. Consulte Mais informação ⮕

“Caça” ao atirador do Maine entrou no segundo diaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

EUA: Pelo menos 16 mortos e dezenas de feridos em tiroteios no MaineSuspeito armado ainda não foi capturado. Consulte Mais informação ⮕

'Dia negro': Governadora de Maine confirma que atirador que fez 18 mortos continua em fugaSuspeito teria formação com armas de fogo e já teria referido a vontade em levar a cabo um ataque com armas. Consulte Mais informação ⮕