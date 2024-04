Autoridades de saúde em Sofala reconhecem limitações no controlo de armazéns de medicamentos

As autoridades de saúde em Sofala reconheceram esta quinta-feira, na Beira , limitações no controlo dos armazéns de medicamentos, uma semana após a detenção de seis pessoas, incluindo funcionários da saúde , por contrabando de medicamentos.

"Embora haja um sistema de controlo, não conseguimos ter vídeo vigilância nos locais, talvez isso possa ajudar a melhorar a segurança nos locais de depósitos", declarou à Lusa Neusa Joel, diretora provincial de Saúde em Sofala, centro de Moçambique.

